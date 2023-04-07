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Филиппа Киркорова начали сравнивать с умершим Борисом Моисеевым после пластики и смены имиджа

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Шоу-бизнес

Поклонники певца Филиппа Киркорова активно обсуждают внешность артиста после пластической операции. Народный артист России не стал скрывать от общественности, что лёг под нож хирурга и поделился результатом в Сети.

Филиппа Киркорова начали сравнивать с умершим Борисом Моисеевым после пластики и смены имиджа

Однако новая внешность певца вызвала неоднозначные эмоции у пользователей Сети. Один из комментаторов отметил, что Киркоров стал похож на умершего артиста Бориса Моисеева.

"Почему-то он мне напомнил Бориса Моисеева причёской и лицом", — пишут в комментариях.

Недавно Киркоров сделал короткую стрижку, побрил бороду и покрасился в платиновый блонд.

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Филипп Киркоров в программе "Центральное телевидение". НТВ, 04.03.2023
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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