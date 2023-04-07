Поклонники певца Филиппа Киркорова активно обсуждают внешность артиста после пластической операции. Народный артист России не стал скрывать от общественности, что лёг под нож хирурга и поделился результатом в Сети.
Однако новая внешность певца вызвала неоднозначные эмоции у пользователей Сети. Один из комментаторов отметил, что Киркоров стал похож на умершего артиста Бориса Моисеева.
"Почему-то он мне напомнил Бориса Моисеева причёской и лицом", — пишут в комментариях.
Недавно Киркоров сделал короткую стрижку, побрил бороду и покрасился в платиновый блонд.
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