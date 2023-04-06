Певец Филипп Киркоров опубликовал видео в Сети с седыми волосами из Новосибирска

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров продолжает экспериментировать со своей внешностью. Артист опубликовал в Сети видео из Новосибирска, где похвастался новым образом.

Артист гастролирует по России со своими выступлениями и делится с поклонниками моментами поездок. На этот раз Киркоров будет выступать в Новосибирске. Приехав в город певец записал видео в Сети и поприветствовал местных жителей.

"Новосибирск, встречай своих героев! Обновлённых бруталов", — сказал на видео Киркоров.

Пользователи Сети отметили, что Киркоров коротко побрился и покрасил волосы в платиновый блонд. Более того, некоторые комментаторы указали на то, что с такой внешностью певец стал выглядеть ещё старше.

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Филипп Киркоров в программе "Центральное телевидение". НТВ, 04.03.2023