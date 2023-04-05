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Певец Александр Маршал заявил, что молодые артисты призывают старшее поколение покинуть сцену

0:45
Шоу-бизнес

Певец Александр Маршал пожаловался на отношение молодых артистов ко взрослым представителям шоу-бизнеса. Он признался, что неоднократно слышал о том, что мастодонты эстрады не дают развиваться молодому поколению.

Певец Александр Маршал заявил, что молодые артисты призывают старшее поколение покинуть сцену

Маршал принял участие в гала-концерте музыкального конкурса "Автора!", где высказался о критике молодых артистов в сторону своих коллег. Он подчеркнул, что на данный момент у них есть много возможностей показать свои таланты.

"Многих моих коллег обвиняют в том, что мы тормозим и не даём ход молодым, что мы заняли эту сцену, чтобы валили на пенсию и так далее", — делится Маршал в беседе с 5-tv.ru.

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Александр Маршал: Дудь, Смольянинов, Назаров и сын /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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