Продюсер "Фабрики звёзд" Михайловская: участники шоу уединялись в подсобке, где не было камер

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер шоу "Фабрика звёзд" Василина Михайловская рассказала, как участники проекта прятались от камер.

По словам Михайловской, за жителями звёздного дома постоянно следила съёмочная группа. Камеры, снимавшие участников, шевелились при записи. Это помогало фабрикантам понять, снимают их на данный момент или нет.

"Поняв принцип работы камер, они могли уединиться в помещении. Сначала заходил один, смотрел на камеры, забирался в шкаф. Потом заходил другой и через минут пять тоже заходил в шкаф. Но мы это не снимали. Сейчас бы я и туда камеры поставила", — заявила продюсер в YouTube-шоу "Фабрика звёзд с Яной Чу".

Некоторые участники после завершения проекта признавались, что чувствовали себя неуютно под прицелом камер. Однако большинство фабрикантов забывало о непрерывной съёмке уже на следующий день пребывания в звёздном доме.

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