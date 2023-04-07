Продюсер Василина Михайловская рассказала об отношениях Малинина и Вебер на "Фабрике звёзд"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Василина Михайловская рассказала об отношениях Никиты Малинина и Марии Вебер на проекте "Фабрика звёзд".

Поклонники третьего сезона шоу пристально следили за романом Малинина и Вебер. Участники постоянно заигрывали друг с другом в звёздном доме и даже выступили дуэтом с песней "Первое свидание" на одном из отчётных концертов.

По словам продюсера проекта Василины Михайловской, съёмочная группа пристально следила за тем, чтобы ребята не заходили слишком далеко.

"Если Малинин лез к Вебер ночью, то вся аппаратная кричала, что девочке всего 16 лет, и нас всех посадят", — заявила продюсер в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

Примечательно, что после завершения проекта Никита и Мария признались, что их роман был пиар-ходом. Малинин якобы на тот момент уже встречался с девушкой, а Вебер была не против подыграть коллеге.

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