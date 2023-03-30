Певица Ирина Ортман рассказала, как Юлия Началова поддержала её на "Фабрике звёзд-3"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Тутси" Ирина Ортман рассказала о поддержке Юлии Началовой на "Фабрике звёзд-3".

Певица вспомнила, что чувствовала себя очень одиноко в звёздном доме.

"Меня гнобили многие участники. Для меня это было настоящей травмой", — отметила Ортман в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чуриковой".

По словам артистки, справиться с негативными эмоциями ей помогла Юлия Началова, которая пришла к фабрикантам с мастер-классом. Артистка подошла к Ирине, обняла её и произнесла нужные в тот момент слова поддержки.

"Юля сказала, что она видела, как я плачу. Сказала, что я молодец. И попросила не переживать", — вспомнила Ортман.

В 2019 году певица Юлия Началова скончалась от подагры в возрасте 38 лет.

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