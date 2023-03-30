Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрист Семеновский: власти могут обменять журналиста WSJ Гершковича на задержанного в США россиянина
Марков о производстве БПЛА на хлебокомбинате в Тамбове: правительство не очень справляется с оснащением армии
Снайпер ВСУ в Бахмуте открыто показал своё лицо
Эксперт Дудчак заявил, что Украина вмешалась в чужой бизнес требованием прибыли энергетических компаний
19fortyive: российский ударный дрон С-70Б "Охотник" в США назвали "реальной угрозой"
Песков о задержании журналиста Wall Street Journal: это не подозрение — его взяли с поличным
Состоялся анонс MotoGP23
MWM: до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М для нужд ВС РФ в зоне СВО на Украине
Raiffeisen Bank намерен продать российскую "дочку", либо вывести её из группы

Певица Ирина Ортман рассказала, как Юлия Началова поддержала её на "Фабрике звёзд-3"

0:54
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Тутси" Ирина Ортман рассказала о поддержке Юлии Началовой на "Фабрике звёзд-3".

Певица Ирина Ортман рассказала, как Юлия Началова поддержала её на "Фабрике звёзд-3"

Певица вспомнила, что чувствовала себя очень одиноко в звёздном доме.

"Меня гнобили многие участники. Для меня это было настоящей травмой", — отметила Ортман в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чуриковой".

По словам артистки, справиться с негативными эмоциями ей помогла Юлия Началова, которая пришла к фабрикантам с мастер-классом. Артистка подошла к Ирине, обняла её и произнесла нужные в тот момент слова поддержки.

"Юля сказала, что она видела, как я плачу. Сказала, что я молодец. И попросила не переживать", — вспомнила Ортман.

В 2019 году певица Юлия Началова скончалась от подагры в возрасте 38 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Уколы молодости" и рак - горькая правда от генетика
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
Песков о задержании журналиста Wall Street Journal: это не подозрение — его взяли с поличным
Состоялся анонс MotoGP23
MWM: до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М для нужд ВС РФ в зоне СВО на Украине
Raiffeisen Bank намерен продать российскую "дочку", либо вывести её из группы
Red Dead Redemption перестала работать у пользователей Windows 11
Опубликованы кадры с большим скоплением техники НАТО в преддверии наступления ВСУ
В Москве пройдет премьера музыкального спектакля "Снегурочка"
Foreign Affairs: Си Цзиньпин сказал, что готовит Китай к масштабной войне
Пушилин заявил о продвижении ситуации по Артёмовску: скоро будет окружён
Москва выдвинула Западу ультиматум по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников