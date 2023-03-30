SHAMAN спокойно отреагировал на кавер-версию Моргенштерна* песни "Я русский"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сбежавший из России рэпер Моргенштерн* исполнил песню SHAMANa "Я русский".

Рэпер записал кавер на видео и выложил его в Сеть. Моргенштерн* спел хит SHAMANa под акустическую гитару вместе с видеоблогером Данилой Поперечным, который в припеве театрально крестился на камеру.

SHAMAN спокойно отреагировал на выходку рэпера. Певец подчеркнул, что не может запретить людям любить своё творчество.

"В Сети так много перепевок моих песен, что я все их пересмотреть не могу. Мне как автору приятно, что хиты ушли в народ", — цитирует артиста aif.ru.

Примечательно, что поклонники Моргенштерна* не оценили кавер, назвав его дерзким и противным.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон