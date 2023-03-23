Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина

0:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на шутку Максима Галкина* о его хите "Встанем".

Дронов признался, что ему льстит внимание юмориста к его творчеству.

"Значит, моё творчество никого не оставляет равнодушным. Каждый волен реагировать на него по-своему", — заявил певец в беседе с ИА REGNUM.

Шутка в адрес SHAMANа прозвучала на концерте Галкина* в США. Пародист раскритиковал клип на песню Дронова "Встанем". Он назвал певца конъюнктурщиком и предсказал ему скорое выступление в Гааге.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иноагента.