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Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина

0:43
Культура

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на шутку Максима Галкина* о его хите "Встанем".

Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина

Дронов признался, что ему льстит внимание юмориста к его творчеству.

"Значит, моё творчество никого не оставляет равнодушным. Каждый волен реагировать на него по-своему", — заявил певец в беседе с ИА REGNUM.

Шутка в адрес SHAMANа прозвучала на концерте Галкина* в США. Пародист раскритиковал клип на песню Дронова "Встанем". Он назвал певца конъюнктурщиком и предсказал ему скорое выступление в Гааге.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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