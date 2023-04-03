Певица Лайма Вайкуле в новом интервью высказалась о дружбе с Аллой Пугачёвой и заявила, что их отношения стали крепче из-за одинаковой позиции о происходящем.
Артистка стала гостьей в новом выпуске "Осторожно: Собчак", где рассказала о дружбе с Примадонной и её мужем. Она отметила, что Пугачёва ей близка, потому что у них общее понятие "плохого и хорошего".
"Мне очень приятно, что у нас похожее хорошее и плохое. Мы одинаково относимся к хорошему и плохому. Люди именно поэтому могут быть вместе, одинаково относиться", — сказала Вайкуле.
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