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Певица Лайма Вайкуле предложила Максима Галкина* выдвинуть в президенты России

1:08
Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле в новом интервью журналистке Ксении Собчак заявила, что видит юмориста Максима Галкина* президентом России. В ходе беседы артистка отметила, что не исключает, что в политику пойдёт и Алла Пугачёва.

Певица Лайма Вайкуле предложила Максима Галкина* выдвинуть в президенты России

Вайкуле в новом выпуске "Осторожно: Собчак" высказалась о проведении СВО на Украине и раскритиковала правительство России. Певица также заявила, что "всегда ненавидела Советский Союз", поэтому запрещает называть себя советской певицей.

В ходе беседы латвийская артистка отметила, что видит президентом страны юмориста Галкина* или его жену Пугачёву. При этом певица похвалила политику президента Украины Владимира Зеленского.

"И посмотрим ещё, может быть, Максим будет президентом, а может, Алла будет. Это было бы чудо! И я думаю, что и россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал, как может!" — сказала Вайкуле.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ: «Галкин - будущий президент России»
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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