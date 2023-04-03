Певица Лайма Вайкуле предложила Максима Галкина* выдвинуть в президенты России

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле в новом интервью журналистке Ксении Собчак заявила, что видит юмориста Максима Галкина* президентом России. В ходе беседы артистка отметила, что не исключает, что в политику пойдёт и Алла Пугачёва.

Вайкуле в новом выпуске "Осторожно: Собчак" высказалась о проведении СВО на Украине и раскритиковала правительство России. Певица также заявила, что "всегда ненавидела Советский Союз", поэтому запрещает называть себя советской певицей.

В ходе беседы латвийская артистка отметила, что видит президентом страны юмориста Галкина* или его жену Пугачёву. При этом певица похвалила политику президента Украины Владимира Зеленского.

"И посмотрим ещё, может быть, Максим будет президентом, а может, Алла будет. Это было бы чудо! И я думаю, что и россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал, как может!" — сказала Вайкуле.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ: «Галкин - будущий президент России»