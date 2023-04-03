Продюсер Виктор Дробыш: патриотические песни не обеспечат успех российским артистам

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил желание российских звёзд, поддержавших СВО на Украине, включать в свой репертуар патриотические песни.

Дробыш подчеркнул, что нарочитый патриотизм не сможет обеспечить музыкантам любовь публики.

"По заказу ничего не бывает. Дело тут в качестве музыки. Можно стать глубоко патриотичным и при этом не собирать залы. Музыка должна цеплять душу, если же это просто дань времени, то ничего из этого не выйдет", — заявил продюсер в интервью Teleprogramma.pro.

Дробыш уверен, что народ не обмануть. Людей невозможно насильно заставить купить билет на концерт или скачать песню, особенно в современных реалиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юрий Лоза признался, почему артисты не ездят с концертами на фронт