Григорий Лепс и Николай Расторгуев дуэтом спели песню погибшего в ходе СВО на Украине Андрея Старинцева

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Певец Григорий Лепс и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев спели дуэтом песню погибшего в ходе СВО на Украине Андрея Старинцева.

Известно, что Старинцев был другом врио главы ДНР Дениса Пушилина.

"С 2014 года Андрей радовал своим творчеством находящихся на передовой ребят. Будучи самоучкой, очень тонко чувствовал гитару", — цитирует политика aif.ru.

Старинцев погиб в декабре 2022 года в результате обстрела ВСУ территории ДНР. Его песня "Вообще-то, здесь мог быть и ты" прошла в финал конкурса "АвторА!" автоматически.

Исполнивший композицию Николай Расторгуев уверен, что автору бы понравилась их с Лепсом версия.

"Это искренний и душевный порыв. Эта песня должна звучать", — подчеркнул солист "Любэ".

Григорий Лепс согласился с коллегой и высказал уверенность в том, что Старинцев написал песню от чистого сердца.

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