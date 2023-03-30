Терапевт Лев Авербах назвал сроки восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Фигурист уже третий месяц находится в реанимации. Костомаров перенёс два инсульта и несколько операций по ампутации.
Авербах отметил, что организм фигуриста сильно ослаблен, поэтому восстановление олимпийского чемпиона займёт не менее шести месяцев.
"Прогноз давать сложно. Перспективы восстановления дальние. Очень уж разрушен организм", — заявил врач в беседе с "Пятым каналом".
Он добавил, что от психологического настроя спортсмена мало что зависит. От позитивных мыслей может улучшиться настроение, но болезнь отступит только при чётком соблюдении рекомендаций врачей и интенсивном лечении.
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