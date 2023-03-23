Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки из-за развивающейся гангрены

Фигурист Роман Костомаров перенёс ещё одну операцию по ампутации. На этот раз олимпийскому чемпиону в танцах на льду удалили пальцы на левой руке.

Отмечается, что врачи приняли решение об ампутации после того, как пальцы на руках спортсмена начали чернеть.

Источник в больнице, где проходит лечение Костомаров, рассказал изданию "Московский Комсомолец", что лёгкие фигуриста не работают в полном объёме. Они не способны доставлять нужное количество кислорода в сосуды, что провоцирует поражение тканей.

"Есть ещё много причин, которые порождают подобный результат. Он перенёс несколько операций. При дальнейшем развитии некроза пациента будут готовить к ампутации всей левой кисти", — отметил инсайдер.

При этом он добавил, что Костомарова уже отключили от ИВЛ. Ест фигурист самостоятельно.

"Его кормит жена, которая постоянно рядом. Душевное состояние тяжёлое. Ведёт себя агрессивно, потому что понимает, что с ним происходит", — заявил источник.

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