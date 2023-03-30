Российский певец Григорий Лепс посетил военный госпиталь в Донецке

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс после начала СВО на Украине высказал свою политическую позицию и поддержал Россию. Артист неоднократно осуществлял поездки в зону боевых действий, чтобы лично встретиться с бойцами ВС РФ и местными жителями ДНР и ЛНР.

В Telegram-канале "Звездач" опубликовали видео, где Лепс общается с пациентами госпиталя в Донбассе. Певец приехал поддержать раненых и исполнить для них свои песни.

В беседе с журналистами он отметил, что поездки подобного рода он считает своим долгом.

"Вижу счастливые глаза, когда я пою. Меня это радует. То есть я уже не зря живу. Я сам собой горжусь, что могу хоть чем-то помочь людям", — сказал Лепс.

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Григорий Лепс в Донецке. Интервью после выступления в больнице (28.03.2023)