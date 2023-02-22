РИА Новости опубликовало имена самых заядлых патриотов страны среди артистов

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине многие представители российского шоу-бизнеса уехали из страны и раскритиковали действия ВС РФ в соседней стране. К годовщине начала спецоперации РИА Новости перечислило звёзд, которые публично поддержали Россию.

Например, певец Денис Майданов, певицы Юта и Юлия Чичерина оказывают поддержу Донбассу ещё с 2014 года, они постоянно посещают ЛНР и ДНР с концертами и открыто высказывают свою позицию.

Артисты Яна Поплавская и Александр Маршал не только активно поддерживают страну, но и своих членов семьи, которые в рядах добровольцев отправились на фронт.

Также в числе знаменитостей, открыто заявивших о своей поддержке СВО, оказались SHAMAN, Ольга Кормухина, Вика Цыганова, Олег и Родион Газмановы, Владимир Пресняков, Николай Басков, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Юлия Барановская, Оскар Кучера, Николай Басков, Николай Расторгуев и многие другие.

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