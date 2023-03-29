Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала Филиппа Киркорова за его поведение и неуважение к россиянам

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ангелина Вовк негативно прокомментировала поведение певца Филиппа Киркорова. Он отметила, что ему следует зарабатывать интерес публики не эпатажными нарядами и выходками, а своим талантом.

Вовк заявила, что сейчас вообще не общается с артистом, хотя в период его молодости у них были близкие отношения. Также ведущая вспомнила о том, как однажды обратилась к Киркорову, чтобы он дал ей несколько билетов на его концерт. Однако певец не только не помог давней подруге, но и не перезвонил.

"К сожалению, те, кого я почитала как артистов, редко мне звонят. А Филипп, который не раз высказывал мне чисто человеческие симпатии, ни разу не позвонил за долгое время", — сказала Вовк в беседе с "Теленедели звёзд".

Она подчеркнула, что Киркоров "давно живёт в Америке" и перестал уважать своих поклонников из России.

"Это там принято эпатировать публику, появляться на сцене полуголым… Но это их выбор, а у нас-то всё по-другому. И Филипп должен учитывать, что живёт в России", — сказала телеведущая.

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Филипп Киркоров в программе "Центральное телевидение". НТВ, 04.03.2023