Популярная певица Светлана Лобода рассказала, почему Сергей Лазарев и Филипп Киркоров поддерживают СВО.
По словам артистки, известные исполнители Сергей Лазарев и Филипп Киркоров оказались в заложниках у российской власти. Знаменитости были вынуждены публично поддержать проведение спецоперации, чтобы у них не отняли детей. Об этом певица рассказала в интервью на YouTube-канале.
Напомним, у Сергея Лазарева, как и у Филиппа Киркорова, двое детей, которые были рождены суррогатной матерью. Звёздные отцы воспитывают детей в одиночку. Стоит отметить, что в России с недавнего времени ходят слухи о возможно скором запрете суррогатного материнства.
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