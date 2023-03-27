Лобода: Филипп Киркоров и Сергей Лазарев поддерживают власть в РФ, чтобы у них не отняли детей

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода рассказала, почему Сергей Лазарев и Филипп Киркоров поддерживают СВО.

По словам артистки, известные исполнители Сергей Лазарев и Филипп Киркоров оказались в заложниках у российской власти. Знаменитости были вынуждены публично поддержать проведение спецоперации, чтобы у них не отняли детей. Об этом певица рассказала в интервью на YouTube-канале.

Напомним, у Сергея Лазарева, как и у Филиппа Киркорова, двое детей, которые были рождены суррогатной матерью. Звёздные отцы воспитывают детей в одиночку. Стоит отметить, что в России с недавнего времени ходят слухи о возможно скором запрете суррогатного материнства.

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