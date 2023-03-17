Лобода заявила, что её уговаривали остаться в России после начала СВО: "Заплатим столько, сколько нужно"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, также популярная в России, после начала СВО открыто выступила против решения российских властей и переехала в Латвию.

По словам артистки, после начала СВО её уговаривали остаться в России, обещая крупные гонорары. Однако знаменитость не отказалась от своей позиции и всё же покинула страну. Об этом сообщает Starhit.

"Мы сделаем всё, чтобы ты чувствовала себя королевой, больше никого не будет, будешь только ты. Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся". Но зачем мне нужны все эти мелочи, если у меня есть сердце, душа, семья, моя страна, мой род", — заявила Светлана Лобода.

Также исполнительница отметила, что в настоящее время не общается со своими коллегами, сосредоточившись полностью на семье.

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