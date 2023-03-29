Михаил Пореченков призвал российских артистов обозначать свою позицию по СВО на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российским актёрам следует определиться с позицией в отношении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил народный артист РФ Михаил Пореченков.

"Артистам в России придётся определяться, в каком ты окопе", — сказал он в интервью aif.ru.

Пореченков ответил на вопрос о том, должны ли популярные артисты публично озвучивать свою гражданскую позицию. Актёр считает, что "отсидеться не получится".

Пореченков отметил, что собственную позицию относительно СВО он не меняет и продолжает оставаться "со своей страной и своим народом". Артист объяснил, что его миссия — "помогать нашим". Вместе с единомышленниками он принимает участие в сборе гуманитарной помощи.

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