Российским актёрам следует определиться с позицией в отношении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил народный артист РФ Михаил Пореченков.
"Артистам в России придётся определяться, в каком ты окопе", — сказал он в интервью aif.ru.
Пореченков ответил на вопрос о том, должны ли популярные артисты публично озвучивать свою гражданскую позицию. Актёр считает, что "отсидеться не получится".
Пореченков отметил, что собственную позицию относительно СВО он не меняет и продолжает оставаться "со своей страной и своим народом". Артист объяснил, что его миссия — "помогать нашим". Вместе с единомышленниками он принимает участие в сборе гуманитарной помощи.
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Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.