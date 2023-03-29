Актёр Артур Смольянинов* снова выставил себя в нелепом свете во время интервью за границей

Актёр Артур Смольянинов* после начала СВО на Украине уехал из России за границу. Звезда фильма "9 рота" неоднократно критиковал действия российских властей и оскорблял коллег, которые находятся в зоне боевых действий.

Недавно Смольянинов* заявил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Но детали разговора и его суть артист уточнить не смог, потому что "не помнит". Пользователи Сети, обрушили на него волну критики и усомнились в его умственных способностях. Также комментаторы негативно высказались об актёре за то, что он поддерживает Украину и скандирует нацистские лозунги.

"Сказочный придурок", "Определись уже, ты либо ничего не помнишь, либо рассказываешь эту дичь. А кроме шуток, человек на нуле, раз за бабки такую дичь толкает", "Упал. Очнулся. Гипс. И запах духов", — пишут в Сети.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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У разъевшегося Смольянинова нескрываемая ненависть ко всему, что связано с Россией