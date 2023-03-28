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Настя Каменских перенесла концерты из-за новообразований на связках

1:03
Шоу-бизнес

Известная украинская певица Настя Каменских вынуждена была перенести предстоящие концерты из-за проблем со здоровьем.

Настя Каменских перенесла концерты из-за новообразований на связках

Ранее Настя Каменских сообщила на своей страничке в Instagram* о том, что у неё проблемы с голосовыми связками. В частности, у артистки были обнаружены новообразования на складках, что вызвало потерю голоса. В связи с этим певица перенесла концерты, которые должны были состояться в период с 28 марта по 2 апреля.

 "Свои первые пять концертов вынуждена перенести на другие даты. Все, кто купил билеты, должны посетить яркие и эмоциональные концерты. Это очень важно для меня", - говорит Настя.

При правильном лечении артистка сможет вернуться к концертной деятельности уже через две недели. Все приобретённые билеты останутся действительными, отметила Каменских. 

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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Потап и Настя Каменских - Чумачечая весна (official music video)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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