Рэпер Потап и Настя Каменских длительное время скрывали свои отношения.
Не так давно они открылись общественности и объявили о своём романе. Поклонники были вне себя от радости, поскольку многие видели в них хорошую пару.
По словам Потапа, счастье могло закончиться в один миг из-за аварии, в которую попала его возлюбленная.
"Они сели в машину, и та восемь раз перевернулась. Настя вылетела, выбила головой стекло. Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, ногу. Я думаю, что в тот момент судьба Насти очень изменилась… Она изменилась, потому что была там. На грани жизни и смерти", — сообщил рэпер.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.