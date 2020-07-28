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Потап рассказал об аварии, в которой чуть не погибла Настя Каменских

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Потап и Настя Каменских длительное время скрывали свои отношения.

Не так давно они открылись общественности и объявили о своём романе. Поклонники были вне себя от радости, поскольку многие видели в них хорошую пару.

По словам Потапа, счастье могло закончиться в один миг из-за аварии, в которую попала его возлюбленная.

"Они сели в машину, и та восемь раз перевернулась. Настя вылетела, выбила головой стекло. Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, ногу. Я думаю, что в тот момент судьба Насти очень изменилась… Она изменилась, потому что была там. На грани жизни и смерти", — сообщил рэпер.

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