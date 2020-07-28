Потап рассказал об аварии, в которой чуть не погибла Настя Каменских

Рэпер Потап и Настя Каменских длительное время скрывали свои отношения.

Не так давно они открылись общественности и объявили о своём романе. Поклонники были вне себя от радости, поскольку многие видели в них хорошую пару.

По словам Потапа, счастье могло закончиться в один миг из-за аварии, в которую попала его возлюбленная.