Мария Миронова встала на защиту Лии Ахеджаковой: "Мы должны уважать и почитать"

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Мария Миронова встала на защиту народной артистки РФ Лии Ахеджаковой.

Напомним, в феврале руководство "Современника" заявило о якобы поступлении большого количества писем от зрителей с просьбой уволить Лию Ахеджакову из театра в связи с её критикой СВО. Однако показать данные обращения руководство не смогло. Тем не менее спектакли с участием народной артистки были отменены.

Скандал с увольнением Лии Ахеджаковой вызвал сильный резонанс в обществе, а также среди других артистов. Одна часть выступила против Ахеджаковой, а другая — поддержала. В их число вошла и Мария Миронова, которая заступилась за популярную советскую и российскую актрису.

"Лия Меджидовна — удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты — наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно. Что бы ни говорил человек, какую бы точку зрения он ни озвучил в 84 года — мы должны уважать и почитать его. Это чувство такта, которое, к сожалению, многими утеряно", — заявила изданию The Voice Миронова.

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