Лия Ахеджакова продолжит работать в "Современнике" даже без ролей: "Пусть терпят меня"

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что руководство театра "Современник" не показывает ей письма с призывами зрителей уволить её из театра.

Напомним, недавно стало известно об отстранении Лии Ахеджаковой от участия в спектакле "Игра в Джин" в "Современнике", в котором актриса проработала 45 лет. По словам руководства, такое решение было принято из-за писем, которые приходили в театр, с призывами уволить артистку.

Ахеджакова призналась, что руководство проигнорировало просьбу показать ей возмущённые письма от зрителей.

"Мне даже не дали прочесть эти письма, которые являются якобы основанием для директора так со мной поступить. Директор якобы завален ими! Но где они? Покажите!" — рассказала "Собеседнику" актриса.

Также актриса отметила, что не знает пока, как ей поступить, потому что формально она не была уволена из театра.

"Это просто беспредел! Теперь надо собраться с нервами. И с мыслями надо собраться — подавать ли мне заявление об уходе. Как это они мне, видимо, предлагают сделать. Или наоборот — да пусть мучаются! Пусть терпят меня в "Современнике" и без ролей!" — заявила Ахеджакова.

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