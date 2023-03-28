Гарик Харламов не изменил своё отношение к Семёну Слепакову, осудившему СВО: "Это их личный выбор"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный юморист, телеведущий и шоумен Гарик Харламов рассказал о своём отношении к другу и коллеге Семёну Слепакову после того, как он решил эмигрировать из России.

После начала СВО комик Семён Слепаков уехал из России в знак протеста. Артист публично выступает против решения российской власти, высказывая своё мнение с помощью авторских песен на злобу дня, а также в постах в соцсетях.

По словам Харламова, его отношение к Слепакову не изменилось. Он по-прежнему остаётся для него другом несмотря ни на что. Более того, Гарик уважает выбор других людей.

"Среди уехавших есть друзья мои — например, Семён Слепаков. Это их личный выбор, моё мнение здесь вряд ли будет иметь какое-то значение. Я Сеню люблю, и он для меня остаётся другом — по моей истории жизненной, которая нас связывает", — рассказал изданию "Абзац" телеведущий.

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Семён Слепаков: Таиланд