Актёр, продюсер, музыкант, экс-резидент Comedy Club Семён Слепаков исполнил свою песню на иврите.
Семён Слепаков наряду с другими российскими артистами уехал из страны после событий 24 февраля прошлого года. В настоящее время он находится в Израиле, где продолжает вести свою творческую деятельность.
Накануне артист удивил зрителей во время выступления, где исполнял песню собственного сочинения об отъезде из России. В сети появился ролик, где Слепаков исполняет песню на русском языке и внезапно продолжает на иврите. У зрителей в зале это вызвало бурную реакцию, сопровождающуюся овациями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.