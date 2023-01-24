Уехавший Семён Слепаков запел на иврите после эмиграции в Израиль

Актёр, продюсер, музыкант, экс-резидент Comedy Club Семён Слепаков исполнил свою песню на иврите.

Семён Слепаков

Семён Слепаков наряду с другими российскими артистами уехал из страны после событий 24 февраля прошлого года. В настоящее время он находится в Израиле, где продолжает вести свою творческую деятельность.

Накануне артист удивил зрителей во время выступления, где исполнял песню собственного сочинения об отъезде из России. В сети появился ролик, где Слепаков исполняет песню на русском языке и внезапно продолжает на иврите. У зрителей в зале это вызвало бурную реакцию, сопровождающуюся овациями.

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