Билеты на концерт украинской певицы Ани Лорак в Москве продают по 600 тысяч рублей

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак после начала СВО на Украине не высказывала свою позицию и старалась избегать политических вопросов. Однако недавно артистка объяснила своё молчание и заявила, что переехала в Россию после конфликта с правительством своей страны. Она также отметила, что помогает и будет поддерживать всех нуждающихся и пострадавших во время спецоперации.

На фоне этого в Краснодаре и Ростове были отменены её концерты, а выступление в Воронеже ещё находится под угрозой срыва.

В Telegram-канале "НеМалаховСЛИВки" опубликовали информацию с ресурса по продаже билетов на концерт Лорак, который пройдёт в Москве в Crocus City Hall 27 сентября. Авторы отметили, что позволить себе вживую услышать украинскую артистку смогут только обеспеченные поклонники. Стоимость билета в VIP-ложе составляет 600 тысяч рублей.

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