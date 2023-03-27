Мэр Ростова-на-Дону объяснил причину отмены концертов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объяснил отмену концертов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы.

По словам градоначальника, концерты популярных артистов были отменены в городе из-за обращений граждан, которые не хотят видеть выступления знаменитостей, не поддерживающих СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Также мэр добавил, что именно городская администрация ещё летом прошлого года в связи с этим дала указания организаторам концертов не принимать таких звёзд в Ростове-на-Дону.

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