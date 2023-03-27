Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объяснил отмену концертов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы.
По словам градоначальника, концерты популярных артистов были отменены в городе из-за обращений граждан, которые не хотят видеть выступления знаменитостей, не поддерживающих СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Также мэр добавил, что именно городская администрация ещё летом прошлого года в связи с этим дала указания организаторам концертов не принимать таких звёзд в Ростове-на-Дону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.