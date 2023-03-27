Известная певица Вера Брежнева ответила подписчикам на их недовольство по поводу смены имиджа.
Недавно Вера Брежнева предстала в клипе на песню "Тaкi ми люди" ("Такие мы люди") с новым имиджем. Певица снялась с короткой стрижкой и тёмными волосами. Однако не все фанаты оценили перемены артистки, отметив, что артистке больше идёт привычный блонд и длинные волосы.
"Ребята, с вами, конечно, не поэкспериментируешь. Может, вы просто привыкли? Я полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если хочется?" — написала Вера Брежнева на своей страничке в Instagram.
Знаменитость призналась, что сменить причёску она так и не решилась, а для съёмок использовала парик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.