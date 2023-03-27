Вера Брежнева ответила недовольным её новым имиджем: "С вами не поэкспериментируешь":

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Вера Брежнева ответила подписчикам на их недовольство по поводу смены имиджа.

Недавно Вера Брежнева предстала в клипе на песню "Тaкi ми люди" ("Такие мы люди") с новым имиджем. Певица снялась с короткой стрижкой и тёмными волосами. Однако не все фанаты оценили перемены артистки, отметив, что артистке больше идёт привычный блонд и длинные волосы.

"Ребята, с вами, конечно, не поэкспериментируешь. Может, вы просто привыкли? Я полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если хочется?" — написала Вера Брежнева на своей страничке в Instagram.

Знаменитость призналась, что сменить причёску она так и не решилась, а для съёмок использовала парик.

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