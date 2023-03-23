Вера Брежнева высказалась в поддержку Украины: "Такие мы люди"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Вера Брежнева высказала свою позицию относительно проведения СВО Российской Федерацией на территории её родины.

После начала СВО на территории Украины артистка не озвучивала свою позицию по поводу решения российских властей. Однако сегодня на всех музыкальных площадках вышел новый трек певицы на её родном языке "Такі ми люди" ("Такие мы люди"), в котором Брежнева поёт о сильном украинском народе. О релизе артистка рассказала на своей страничке в Instagram*.

"Мы стали сильнее, чем думали будем. Где развалина — там зацветает цветок. Из-за боли и уныния родится истина", — говорится в песне.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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