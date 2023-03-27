Актриса Зепюр Брутян пожаловалась в Сети на ухудшение самочувствия

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян пожаловалась на ухудшение самочувствия на последних сроках беременности. Она опубликовала видео с прогулки и заявила, что не может ходить более 30 минут.

Брутян долго скрывала свою беременность от актёра Павла Прилучного. В Сети ходило много слухов о том, что артисты специально играют в отношения, чтобы пропиарить картину, в которой оба снимались. Однако всё оказалось по-настоящему. Пара сыграла роскошную свадьбу и в скором времени станут родителями.

Актриса активно делиться с подписчиками моментами жизни и подготовкой к появлению малыша. Недавно она выложила в Сети видео с прогулки, где рассказала о том, что ей тяжёло ходить и долговременные пешие прогулки даются ей с трудом.

"Тор — мой проводник. Сама идти уже больше 30 минут не могу. Вся семья меня поддерживает в прогулках. Обожаю", — написала Брутян в личном блоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.