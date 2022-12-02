Брутян родит от Прилучного в первой половине 2023 года

Стало известно, что актриса Зепюр Брутян родит от Прилучного в первой половине 2023 года.

Недавно Павел Прилучный и его жена Зепюр вернулись с отдыха в Дубае. Вчера влюблённые посетили ещё одно интересное место — подмосковный клинический госпиталь Лапино, пишет "СтарХит".

Источник в медучреждении подтвердил журналистам слухи, которые уже давно ходят вокруг пары. Зепюр находится на 14-15 неделе беременности. По словам врача, Прилучный с супругой уже несколько раз посещали одного из лучших в Москве акушера-гинеколога. Третий ребёнок актёра должен появиться на свет уже в мае 2023 года.

"Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелёты ей доктор позволил", — сказал источник.

Актёры продолжают вести активный образ жизни, посещая мероприятия и путешествуя по миру. Зепюр даже успевает приезжать на съёмки Прилучного, чтобы поддержать актёра. По некоторым данным, Брутян будет рожать в Москве. Как пишет "СтарХит", роды в Лапино обойдутся паре минимум в 350 тыс. рублей. Если брать vip-пакет, то это будет стоить более миллиона рублей.

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