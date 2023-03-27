Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об этом заявил хореограф в фигурном катании Илья Авербух. Вместе с коллегами они записали мотивационное видеопоздравление Костомарову в День его рождения, на что спортсмен ответил им голосовым сообщением спустя некоторое время.
"В голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил: "Сейчас меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята". Состояние здоровья улучшается", — сказал Авербух в ходе открытия четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Роман Костомаров попал в больницу в январе из-за вирусной инфекции, осложнением которой стала двусторонняя пневмония.
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