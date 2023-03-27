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Илья Авербух заявил, что получил голосовое сообщение от Романа Костомарова

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Шоу-бизнес

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об этом заявил хореограф в фигурном катании Илья Авербух. Вместе с коллегами они записали мотивационное видеопоздравление Костомарову в День его рождения, на что спортсмен ответил им голосовым сообщением спустя некоторое время.

Илья Авербух заявил, что получил голосовое сообщение от Романа Костомарова

"В голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил: "Сейчас меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята". Состояние здоровья улучшается", — сказал Авербух в ходе открытия четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Роман Костомаров попал в больницу в январе из-за вирусной инфекции, осложнением которой стала двусторонняя пневмония.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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