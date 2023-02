МК: врачи заявили, что гангрена у Романа Костомарова может остановиться после ампутации

Your browser does not support the audio element.

Известный фигурист Роман Костомаров попал в больницу 10 января из-за вирусной инфекции, осложнением которой стала двусторонняя пневмония. Спортсмена перевели на ИВЛ, но в результате длительного пребывания на аппарате искусственного дыхания появились сепсис и гангрена. Фигуристу пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Некоторые источники сообщают, что спортсмен лишился кистей.

По словам руководителя отделения сосудистой хирургии, врачи довольно редко проводят ампутации конечностей на фоне гангрены. Однако шансы выжить есть, если сердце, лёгкие и органы брюшной полости не повреждены.

"Конечности принципиально можно ампутировать до основания — это не те органы, без которых невозможно существовать, они просто помогают человеку, но не играют ключевой роли", — отметил врач в беседе с "МК" на условиях анонимности.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Старченко объяснил, что прогнозы зависят от того, как долго человек находится на искусственном кровообращении. В случае долгого пребывания на аппарате ИК работа периферических сосудов нарушается, а также хуже кровоснабжаются сердце и лёгкие.

"Думаю, в этой ситуации врачи ограничатся кистями и стопами, хотя, если умерла ткань, уже, увы, бесполезно что-то делать", — указал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Татьяна Навка и Роман Костомаров - "Не отрекаются любя"