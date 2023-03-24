Певице Кристине Орбакайте пришлось оправдываться за своё отсутствие на премьере "Любовь-морковь" перед фанатами

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На прошлой неделе состоялась премьера новой части фильма "Любовь-морковь", где главные роли сыграли Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. Однако поклонники были возмущёны тем, что пообщаться вживую им удалось только с актёром.

Певица записала для зрителей видеообращение, в котором извинилась перед всеми за своё отсутствие. Орбакайте объяснила, что из-за слишком плотного гастрольного графика ей не удалось попасть на премьеру и разделить радость с присутствующими.

"К сожалению, не могу быть со своей группой, с моими коллегами, с Гошей — моим замечательным киномужем, со зрителями. Я душой с вами и обязательно посмотрю наш фильм 30 марта в кинотеатре", — заявила Орбакайте в Сети.

Напомним, что последний раз знаменитости снимались вместе 12 лет назад. Но несмотря на долгий перерыв, им отлично удалось справиться с поставленными задачами режиссёра.

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