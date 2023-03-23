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Певец Владимир Пресняков сообщил, что брак с Кристина Орбакайте распался из-за его разгульного образа жизни

1:10
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков признался, что их брак с Кристиной Орбакайте распался из-за его разгульного образа жизни. Он отметил, что был молод и вёл себя беспечно.

Певец Владимир Пресняков сообщил, что брак с Кристина Орбакайте распался из-за его разгульного образа жизни

Артист подчеркнул, что стал отцом, когда был к этому совсем не готов. Преснякову было важнее провести время с друзьями и заниматься своими увлечениями.

"Я был и неопытным, и вёл, скажем так, рок-н-ролльный образ жизни. Был юным и беспечным. Попадал в разные истории. А теперь всё совсем по-другому — осознаю громадную ответственность", — рассказал Пресняков изданию teleprogramma.pro.

Звёздная пара рассталась в 1996 году. В браке у артистов родился сын Никита, который пошёл по стопам родителей. Он активно занимается музыкой и творчеством. Также Пресняков был женат на писательнице Елене Ленской, с которой позже расстался. На данный момент артист счастлив в браке с певицей Натальей Подольской. Супруги воспитывают двоих несовершеннолетних сыновей.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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