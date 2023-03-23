Певец Владимир Пресняков признался, что их брак с Кристиной Орбакайте распался из-за его разгульного образа жизни. Он отметил, что был молод и вёл себя беспечно.
Артист подчеркнул, что стал отцом, когда был к этому совсем не готов. Преснякову было важнее провести время с друзьями и заниматься своими увлечениями.
"Я был и неопытным, и вёл, скажем так, рок-н-ролльный образ жизни. Был юным и беспечным. Попадал в разные истории. А теперь всё совсем по-другому — осознаю громадную ответственность", — рассказал Пресняков изданию teleprogramma.pro.
Звёздная пара рассталась в 1996 году. В браке у артистов родился сын Никита, который пошёл по стопам родителей. Он активно занимается музыкой и творчеством. Также Пресняков был женат на писательнице Елене Ленской, с которой позже расстался. На данный момент артист счастлив в браке с певицей Натальей Подольской. Супруги воспитывают двоих несовершеннолетних сыновей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.