Телеведущий Борис Корчевников последнее время находится под пристальным вниманием общественности. Поклонники выражают озабоченность из-за его проблем со здоровьем и слухом. Врач сурдолог-оториноларинголог Наталья Ходырёва прокомментировала трудности с общением ведущего и рассказала о последствиях тяжёлого заболевания.
Специалист подчеркнула, что из-за трудностей с коммуникацией Корчевников может впасть в депрессию. Ходырёва заявила, что если человек вовремя обратится за помощью специалистов, то многих последствий можно избежать.
"У плохо слышащих людей уровень тревоги повышен, может развиться депрессия. Представьте, если все люди с хорошим слухом вставят в уши беруши и начнут вести привычный образ жизни, насколько будет дискомфортно", — сказала врач в беседе с "МК".
Недавно Корчевников появился на светском мероприятии, где общался с коллегами с помощью специальных гаджетов, которые преобразуют устную речь в текст.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.