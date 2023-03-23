Врач Наталья Ходырёва предупредила о депрессии у Бориса Корчевникова из-за потери слуха

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников последнее время находится под пристальным вниманием общественности. Поклонники выражают озабоченность из-за его проблем со здоровьем и слухом. Врач сурдолог-оториноларинголог Наталья Ходырёва прокомментировала трудности с общением ведущего и рассказала о последствиях тяжёлого заболевания.

Специалист подчеркнула, что из-за трудностей с коммуникацией Корчевников может впасть в депрессию. Ходырёва заявила, что если человек вовремя обратится за помощью специалистов, то многих последствий можно избежать.

"У плохо слышащих людей уровень тревоги повышен, может развиться депрессия. Представьте, если все люди с хорошим слухом вставят в уши беруши и начнут вести привычный образ жизни, насколько будет дискомфортно", — сказала врач в беседе с "МК".

Недавно Корчевников появился на светском мероприятии, где общался с коллегами с помощью специальных гаджетов, которые преобразуют устную речь в текст.

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