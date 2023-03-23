Певица Вика Цыганова рассказала, как её унизили в телешоу "Суперстар"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова прокомментировала своё участие в шоу "Суперстар".

Артистка призналась, что согласилась стать участником телешоу из-за желания попробовать что-то новое, однако в ходе съёмок разочаровалась в проекте.

Цыганову обижала критика членов жюри, но она всё равно продолжала выкладываться в рамках шоу, удивляя зрителей интересной сценографией и выбором неформатных композиций.

Самым большим разочарованием для Цыгановой стал номер под песню "Приходите в мой дом".

"За моей спиной танцевали девушки в трусах, когда я пела такую песню. Как это понимать? Было тяжело", — заявила артистка в YouTube-шоу "Так сказать".

Цыганова добавила, что за съёмки ей исправно платили. На гонорар она купила козу.

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