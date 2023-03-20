Судьи шоу "Маска" уверены, что в образе Гусеницы выступает певец SHAMAN

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Некоторые члены жюри шоу "Маска" уверены, что за образом Гусеницы прячется певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

В шестом выпуске четвёртого сезона "Маски" Гусеница исполнила песню Валерия Леонтьева "Полёт на дельтаплане". Жюри и зрителям выступление понравилось, а некоторые судьи окончательно укрепились в своих подозрениях, что под маской Гусеницы скрывается SHAMAN.

"Он эту песню даже на своих концертах исполняет", — цитирует Тимура Родригеза издание "Вокруг ТВ".

Предположение Тимура поддержали Филипп Киркоров и Валерия, а Регина Тодоренко в свою очередь высказала иную точку зрения. Артистка уверена, что Гусеница — это Влад Соколовский.