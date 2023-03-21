Вандалы испортили уличное граффити с певицей Земфирой* в Уфе: "Нет Родины"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Портрет певицы Земфиры* появился во дворе жилого дома в столице республики Башкортостан. Граффити сопровождала оскорбительная надпись, намекающая на новую песню артистки.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные с помощью трафарета нарисовали схематичное изображение знаменитой исполнительницы, которая родилась и выросла в Уфе.

Вандалы подписали портрет исполнительницы.

"У этой …. нет родины", — приводит подпись к граффити издание mkset.ru.

Вероятно, этот выпад в стороны артистки вызван её недавней песней, в которой она поёт: "Мы научим, …., тебя родину любить".

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