Земфира* нецензурно выругалась в своей новой песне о России: мы научим тебя родину любить

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* выпустила новую песню, в котором поётся о том, как правильно нужно любить родину.

Исполнительница презентовала свою новую композицию "PODNHA", посвящённую России. Клип представляет собой игру в тетрис, в которой фигурки выполнены в форме людей, согнутых в разных позах. По мере того, как один ряд заполняется, человеческие фигуры расчленяются.

Перед песней информацию о том, что материал был создан иностранным агентом, выразительно зачитывает Рената Литвинова.

В песне есть такие строки:

"Мы научим тебя, с..., родину любить,

Уважать её безумие и старость.

Мы научим тебя, с..., родину любить,

улетая в пропасть, чувствовать радость".

Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук выпустил песню против СВО.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.

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