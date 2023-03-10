Певица Земфира* выпустила новую песню, в котором поётся о том, как правильно нужно любить родину.
Исполнительница презентовала свою новую композицию "PODNHA", посвящённую России. Клип представляет собой игру в тетрис, в которой фигурки выполнены в форме людей, согнутых в разных позах. По мере того, как один ряд заполняется, человеческие фигуры расчленяются.
Перед песней информацию о том, что материал был создан иностранным агентом, выразительно зачитывает Рената Литвинова.
В песне есть такие строки:
"Мы научим тебя, с..., родину любить,
Уважать её безумие и старость.
Мы научим тебя, с..., родину любить,
улетая в пропасть, чувствовать радость".
Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук выпустил песню против СВО.
* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.
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