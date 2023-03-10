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Земфира* нецензурно выругалась в своей новой песне о России: мы научим тебя родину любить

1:04
Шоу-бизнес

Певица Земфира* выпустила новую песню, в котором поётся о том, как правильно нужно любить родину.

Земфира* нецензурно выругалась в своей новой песне о России: мы научим тебя родину любить

Исполнительница презентовала свою новую композицию "PODNHA", посвящённую России. Клип представляет собой игру в тетрис, в которой фигурки выполнены в форме людей, согнутых в разных позах. По мере того, как один ряд заполняется, человеческие фигуры расчленяются.

Перед песней информацию о том, что материал был создан иностранным агентом, выразительно зачитывает Рената Литвинова.  

В песне есть такие строки: 

"Мы научим тебя, с..., родину любить,
Уважать её безумие и старость.
Мы научим тебя, с..., родину любить,
улетая в пропасть, чувствовать радость".

Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук выпустил песню против СВО.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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