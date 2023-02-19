В Telegram-каналах обсуждают новую дерзость лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который выразил протест против СВО в своём новом клипе.
Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили клип на песню под названием "Родина, вернись домой".
В клипе на фоне кадров с боевыми действиями Шевчук поёт про "тёмный век" и задаёт Богу вопрос, как же всё случилось.
"Не сходи с ума, это не твоя в….*,
Ждут грачи в полях весной
Родина, вернись домой", — гласит текст новой песни музыканта.
Творчество Шевчука вызвало бурную реакцию в Сети.
"Старое послушаем, а это и не нужно";
"С детства с его песнями, все наизусть… а тут…";
"Шевчуку, который в окопе в Чечне, с расстроенной гитарой и в окружении солдат, веришь. В успешного рокера, с софитами, визуальными эффектами, студийной обработкой — нет";
"То есть он вообще против войны. И Великой Отечественной и 1812 года?";
"Музыки нет, одни эмоции и призывы "возвращаться домой";
"Это его позиция всю жизнь, чего все подорвались? Это его позиция, довольно последовательная. Какое тут предательство?":
"Шевчук наших воинов в чеченской войне поддерживал, в окопах песни пел, мужик смелый со своим мнением и точкой зрения", — комментируют клип интернет-пользователи.
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