В Telegram-каналах обсуждают новую дерзость лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который выразил протест против СВО в своём новом клипе.

Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили клип на песню под названием "Родина, вернись домой".

В клипе на фоне кадров с боевыми действиями Шевчук поёт про "тёмный век" и задаёт Богу вопрос, как же всё случилось.

"Не сходи с ума, это не твоя в….*, Ждут грачи в полях весной Родина, вернись домой", — гласит текст новой песни музыканта.

Творчество Шевчука вызвало бурную реакцию в Сети.

"Старое послушаем, а это и не нужно";

"С детства с его песнями, все наизусть… а тут…";

"Шевчуку, который в окопе в Чечне, с расстроенной гитарой и в окружении солдат, веришь. В успешного рокера, с софитами, визуальными эффектами, студийной обработкой — нет";

"То есть он вообще против войны. И Великой Отечественной и 1812 года?";

"Музыки нет, одни эмоции и призывы "возвращаться домой";

"Это его позиция всю жизнь, чего все подорвались? Это его позиция, довольно последовательная. Какое тут предательство?":

"Шевчук наших воинов в чеченской войне поддерживал, в окопах песни пел, мужик смелый со своим мнением и точкой зрения", — комментируют клип интернет-пользователи.