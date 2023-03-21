Мадонна назвала пять правил воспитания, которые обязаны соблюдать её дети

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Воспитывающая шестерых детей певица Мадонна рассказала о том, какие правила она при этом соблюдает. Оказалось, что их всего пять.

В прошлые выходные 64-летняя Мадонна опубликовала в одной из соцсетей фотографию с доской, где мелом были написаны пять домашних правил поведение для её детей. Правило первое — "Улыбайся", за которым следовало "Будь счастлив". После этого "Слушай других", "Говори добро" и "Довольствуйся тем, что имеешь".

У Мадонны шестеро детей. Это 26-летняя Лурдес Леон, 22-летний Рокко Ричи, 17-летний Дэвид Банда, 16-летняя Мерси Джеймс Чикконе, а также десятилетние близнецы Эстер и Стелла Чикконе. Об этом напоминает издание Aol.

В январе Мадонна рассказала о трудностях материнства. Она поведала, что понимает, как нелегко её детям иметь такую мать. Ведь сама певица придерживается напряжённого гастрольного графика, посещает светские мероприятия, постоянно находится под прицелом камер журналистов. Кроме того, женщина не забывает и про личную жизнь. Известно, что Мадонна предпочитает встречаться с очень молодыми людьми.

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