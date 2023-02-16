26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон вызвала дьявола прямо на показе Луиса Де Хавьера в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Девушка вышагивала по подиуму в коротком платье красного цвета, которое было украшено дьявольскими рогами, торчащими из груди. Также на ней была потрепанная бейсболка с дьявольской символикой и маленькими чёрными рожками. Образ дополнили красные гольфы выше колена и чёрно-красные туфли на каблуках.
Мини-платье с декольте привлекло внимание публики к её татуировкам - две чёрные бабочки на левой груди, имена её брата Дэвида и сестры Мерси на левой руке, эмблема Rolls Royce и чёрный дьявол на правом бицепсе. У неё также есть несколько чёрных татуировок на пальцах.
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