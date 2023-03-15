Том Круз мог пропустить вручение "Оскаров" из-за страха встретиться с Николь Кидман

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Америке продолжают гадать о том, почему Том Круз пропустил церемонию вручения "Оскаров", хотя мог рассчитывать на заветную статуэтку. Появилась версия, что это связано со страхом перед Николь Кидман.

Хотя картина "Топ Ган: Мэверик" с участием Тома Круза выставлялась в шести номинациях на кинопремию "Оскар", включая "Лучший фильм", сам знаменитый актёр церемонию не посетил. И до сих пор его поклонники и журналисты гадают, с чем это было связано. Теперь появилась версия, что Круз прогулял "Оскар", так как был не готов встречаться со своей бывшей супругой Николь Кидман, а вовсе не из-за какого-то загруженного графика.

Звездная пара рассталась 22 года назад, но Круз до сих пор избегает встреч с Николь. Утверждается, что он не простил бывшей супруге отказ вступать в сайентологическую церковь. В отместку Круз лишил Кидман возможности встречаться с приёмными детьми, поскольку настроил их против мамы. Они сами отказались от контактов с Кидман, поскольку уже давно находятся в среде сайентологов.

Его следующая жена Кэти Холмс отказалась от любых контактов с сайентологами и своевременно отрезала от них общую дочь Сури. После этого Том Круз перестал общаться не только с Кэти, но и с родной дочерью. Он пошёл на это по требованию сайентологов, как пишет Telegram-канал "Новости шоу-бизнеса".

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