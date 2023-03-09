Politico: Россия обошла Тома Круза в гонке за первый фильм, снятый в космосе

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сети появился трейлер нового фильма "Вызов" — первой полнометражной картины, снятой в космосе. Вновь Россия обходит США, теперь по первому актёру в космосе.

В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком на Земле, отправившимся в космос. А через 60 лет российская актриса Юлия Пересильд стала первой в истории, принявшей участие в съёмках фильма на орбите. Они проходили примерно в 400 км над землёй на Международной космической станции. Лента будет выпущена на экраны в следующем месяце, как пишет Politico.

Ещё в 2020 году актёр Том Круз вместе с режиссёром Дагом Лайманом объявили о планах отправится на МКС для съёмок художественного фильма о сотрудничестве SpaceX Илона Маска с НАСА. Но и сейчас даже признаков будущего фильма на горизонте ещё не видно. Режиссёр и продюсер картины Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым в октябре 2021 года — еще до СВО. Съёмки фильма продолжались 12 дней.

В июле 2022 года назначенный на должность главы "Роскосмоса" Юрий Борисов во время встречи с президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия выполнит все обязательства перед партнёрами по МКС до выхода из проекта в 2024 году.

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