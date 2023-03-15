Певец Валерий Меладзе напугал зрителей своим поведением на концерте в Дубае

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе выступил с новым концертом в Дубае. Однако зрители отметили странное поведение артиста во время выступления, которые были похожи на судороги.

Артист после начала СВО на Украине раскритиковал действия России и поддержал соседнюю страну. Из-за этого многие представители шоу-бизнеса и поклонники осудили его. Пользователи Сети напомнили ему о том, что на протяжении многих лет Меладзе зарабатывал на россиянах себе на безбедную жизнь.

Видео с концерта в Дубае появилось в Telegram-канале "Дубай Петрович". Певец исполнил для зрителей самые популярные хиты, при этом странно двигаясь на сцене.

"Какие-то странные судороги пошли, если честно. Очень странно в исполнении Меладзе выглядит. Ну не на Шамана люди поди пришли", — подписано видео.

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