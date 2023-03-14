Валерий Меладзе во время своего выступления проагитировал за мир

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Меладзе на своём концерте осторожно высказался за мир.

Заслуженный артист РФ обратился к зрителям с проникновенной речью. Сделал он это после исполнения своего хита "Небеса".

"Любите, дружите, находите общий язык со всеми людьми. Дай бог, чтобы вам были рады везде и всегда в любой стране мира", — цитирует слова исполнителя Telegram-канал "Кровавая барыня".

Ксения Собчак прокомментировала речь певца.

"После песни "Небеса" Меладзе очень осторожно проагитировал за мир", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что на концерте в Дубае Меладзе высказался в поддержку Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.