Валерий Меладзе на своём концерте осторожно высказался за мир.
Заслуженный артист РФ обратился к зрителям с проникновенной речью. Сделал он это после исполнения своего хита "Небеса".
"Любите, дружите, находите общий язык со всеми людьми. Дай бог, чтобы вам были рады везде и всегда в любой стране мира", — цитирует слова исполнителя Telegram-канал "Кровавая барыня".
Ксения Собчак прокомментировала речь певца.
"После песни "Небеса" Меладзе очень осторожно проагитировал за мир", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что на концерте в Дубае Меладзе высказался в поддержку Украины.
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