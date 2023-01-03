Певец Валерий Меладзе отреагировал на травлю и подробно объяснил, что он думает по поводу конфликта между Россией и Украиной.
Меладзе отметил, что хочет, что его услышали и поняли. Он признался, что 10 месяцев живёт с ощущением тяжести и горя.
"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", — написал артист в своём микроблоге.
Ранее за Валерия Меладзе заступился священник Павел Островский. Представитель РПЦ считает, что певец ответил на украинский лозунг "на автомате".
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